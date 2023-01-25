Выручка Азербайджана в 2022г от экспорта нефти выросла почти в 1,5 раза

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в 2022 году составил 26 млн 24 тыс. 201,67 тонн (номенклатурный код 2709), что на 4% ниже показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $19 млрд 483 млн 623,56 тыс. (рост на 47,4%).
Доля нефти в общей структуре экспорта в 2022 году составила 51,08% (59,53% в 2021 году - ИФ).
В 2022 году покупателями азербайджанской нефти являлись 30 стран. Среди них, согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 34,2% всего экспорта "черного золота" за 2022 год.
Помимо Италии, в топ-3 покупателей вошли Израиль и Индия.
В топ-10 покупателей входят: Испания, Хорватия, Великобритания, Чехия, Великобритания, Португалия, Индонезия, Германия. Список покупателей в декабре пополнила Норвегия.
Среди покупателей в 2022 году отсутствуют Китай, Канада и ряд других стран, которые активно приобретали азербайджанскую нефть в 2021 году.
Незначительные объемы в 2022 году поставлялись в Россию, Грузию и Болгарию.
Структура экспорта нефти в 2022 году по основным странам-покупателям:
|
Страны
|
Объемы в тоннах:
|
Выручка в тыс., $
|
Италия
|
8 902 201.85
|
6 640 524.17
|
Израиль
|
2 289 417.59
|
1 672 358.20
|
Индия
|
2 016 842.39
|
1 625 428.01
|
Испания
|
1 393 132.02
|
998 958.11
|
Хорватия
|
1 159 692.58
|
952 386.35
|
Чехия
|
1 193 948.77
|
919 890.51
|
Великобритания
|
926 011.63
|
752 508.07
|
Португалия
|
1 020 358.90
|
742 619.12
|
Индонезия
|
795 015.24
|
605 892.08
|
Германия
|
801 440.82
|
563 706.60
|
Турция
|
768 725.69
|
502 220.05
|
Тунис
|
667 311.93
|
498 823.54
|
Вьетнам
|
607 603.34
|
491 270.85
|
Ирландия
|
521 509.25
|
399 044.29
|
Румыния
|
538 424.03
|
378 607.28
|
Украина
|
506 359.30
|
304 578.84
|
Таиланд
|
404 990.99
|
257 211.41
|
Греция
|
326 382.38
|
247 754.79
|
Швейцария
|
264 864.95
|
232 002.72
|
Тайвань (китайская провинция)
|
277 707.09
|
207 624.37
|
Австралия
|
156 418.00
|
138 977.88
|
Австрия
|
134 447.20
|
90 016.75
|
Норвегия
|
90 094.23
|
64 180.95
|
Нидерланды
|
82 680.85
|
62 240.63
|
Беларусь
|
84 893.31
|
57 590.07
|
Франция
|
46 300.13
|
43 447.48
|
Малайзия
|
46 243.85
|
33 070.29
|
Россия
|
710.65
|
419.99
|
Болгария
|
471.01
|
268.72
|
Грузия
|
1.70
|
1.44
Н.Аббасова
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