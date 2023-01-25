Выручка Азербайджана в 2022г от экспорта нефти выросла почти в 1,5 раза

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в 2022 году составил 26 млн 24 тыс. 201,67 тонн (номенклатурный код 2709), что на 4% ниже показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $19 млрд 483 млн 623,56 тыс. (рост на 47,4%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в 2022 году составила 51,08% (59,53% в 2021 году - ИФ).

В 2022 году покупателями азербайджанской нефти являлись 30 стран. Среди них, согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 34,2% всего экспорта "черного золота" за 2022 год.

Помимо Италии, в топ-3 покупателей вошли Израиль и Индия.

В топ-10 покупателей входят: Испания, Хорватия, Великобритания, Чехия, Великобритания, Португалия, Индонезия, Германия. Список покупателей в декабре пополнила Норвегия.

Среди покупателей в 2022 году отсутствуют Китай, Канада и ряд других стран, которые активно приобретали азербайджанскую нефть в 2021 году.

Незначительные объемы в 2022 году поставлялись в Россию, Грузию и Болгарию.

Структура экспорта нефти в 2022 году по основным странам-покупателям:

Страны Объемы в тоннах: Выручка в тыс., $ Италия 8 902 201.85 6 640 524.17 Израиль 2 289 417.59 1 672 358.20 Индия 2 016 842.39 1 625 428.01 Испания 1 393 132.02 998 958.11 Хорватия 1 159 692.58 952 386.35 Чехия 1 193 948.77 919 890.51 Великобритания 926 011.63 752 508.07 Португалия 1 020 358.90 742 619.12 Индонезия 795 015.24 605 892.08 Германия 801 440.82 563 706.60 Турция 768 725.69 502 220.05 Тунис 667 311.93 498 823.54 Вьетнам 607 603.34 491 270.85 Ирландия 521 509.25 399 044.29 Румыния 538 424.03 378 607.28 Украина 506 359.30 304 578.84 Таиланд 404 990.99 257 211.41 Греция 326 382.38 247 754.79 Швейцария 264 864.95 232 002.72 Тайвань (китайская провинция) 277 707.09 207 624.37 Австралия 156 418.00 138 977.88 Австрия 134 447.20 90 016.75 Норвегия 90 094.23 64 180.95 Нидерланды 82 680.85 62 240.63 Беларусь 84 893.31 57 590.07 Франция 46 300.13 43 447.48 Малайзия 46 243.85 33 070.29 Россия 710.65 419.99 Болгария 471.01 268.72 Грузия 1.70 1.44

Н.Аббасова