Азербайджан в 2022г увеличил положительное сальдо во внешней торговле в 2,2 раза

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2022 году составило $23 млрд 606 млн 771,14 тыс., что в 2,2 раза больше показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Согласно данным ГТК, за 2022 год внешнеторговый оборот Азербайджана составил $52 млрд 686 млн 488,2 тыс. (рост в 1,6 раза по сравнению с 2021г - ИФ). При этом экспорт составил $38 млрд 146 млн 629,67 тыс. (рост в 1,7 раза), импорт - $14 млрд 539 млн 858,53 тыс. (рост на 24,2%).
В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (92,01%).
В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 16,25%, табак и табачную продукцию - 0,67%, фармацевтическую продукцию - 4,49%, удобрения - 0,6%, пластмассы и изделия из них - 3,35%, древесину и продукцию из нее - 2,65%, одежду и аксессуары для одежды – 2%, черные металлы и изделия из них – 7,15%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 19,89%, транспортные средства и запчасти – 12,18%, мебель - 0,81%, прочее - 29,96%.
Во внешнеторговых операциях было задействовано 9,588 тыс. государственных и частных предприятий, 48,323 тыс. физических лиц.
В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 185 странами.
Основные операции при экспорте Азербайджан проводил с Италией (46,62% от общего экспорта), Турцией (9,29%), Израилем (4,41%), Индией (4,36%), Грецией (3,65%), Испанией (2,65%), Россией (2,56%), Хорватией (2,5%), Чехией (2,42%), Великобританией (2,04%).
Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (18,81%), Турцией (15,8%), Китаем (14,35%), Германией (4,56%), Туркменистаном (3,51%), Казахстаном (3,4%), США (3,3%), Ираном (3,28%), Италией (2,34%) и Японией (2%).
Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2021 году составило $10 млрд 500 млн 884,43 тыс. (+3,5 раза от показателя 2020 года).
Б.Рустамбеков
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