Ритейлеры ожидают сохранения высоких цен в США на многие товары, несмотря на снижение общей инфляции

Инфляция в Соединенных Штатах активно замедляется в последние месяцы, однако стоимость многих товаров остается высокой, ограничивая покупательскую способность потребителей, пишет CNBC.

Ключевой показатель инфляции (индекс CPI) в декабре вырос на 6,5% в годовом выражении, минимальными темпами более чем за год, а относительно предыдущего месяца индикатор снизился на 0,1%. Существенное снижение наблюдается в стоимости транспортных услуг, хлопка, говядины, других сырьевых товаров.

Между тем розничные цены на важнейшие товары остаются значительно выше, чем зимой 2022 года, отчасти из-за долгосрочных контактов на поставки, заключенных несколько месяцев назад.

Например, мировые цены на кофе в ноябре упали на 19,7% в годовом выражении, по данным Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO). Однако американцы едва ли станут тратить меньше в кофейнях - по словам главы Dutch Bros. Coffee Джота Риччи, большинство заведений заключают контракты на поставки на 6-12 месяцев, так что цены стабилизируются не раньше, чем в середине 2023 года.

"Есть некоторые категории товаров, которые дешевеют, - сказал старший экономист Moody`s Analytics Марк Занди. - Однако в целом цены не снижаются, просто их рост замедлился".

По его словам, снижению цен препятствует еще один фактор - рост зарплат. Рестораны, маникюрные салоны, отели и клиники вынуждены повышать оплату труда сотрудников, поэтому не могут быстро понизить расценки на свои услуги, отметил Занди.

Особенно сильно этот фактор сказывается на стоимости авиаперелетов, которая за год выросла примерно на 30% из-за нехватки пилотов, вследствие чего авиакомпаниям приходится поднимать зарплаты, чтобы удержать сотрудников и привлечь новых.

"Повышение цен стало немного более умеренным, - сказал глава сети супермаркетов Kroger Родни Маккаллен. - Это не значит, что начнется дефляция. Мы ожидаем инфляцию в первом полугодии".

Поставщики продуктов активно увеличивали отпускные цены и сокращали объемы упаковки в последние два года, но ни один поставщик не обратился к Kroger с предложением снизить ценники в последнее время, добавил Маккаллен.

"Если раньше вы тратили $80 на поход за продуктами, а теперь тратите $90, я думаю, ваши расходы останутся на уровне $90 в течение какого-то времени. Не думаю, что они вернутся к $80", - сказал он.