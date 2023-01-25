Берлин рассчитывает передать первые танки Leopard Украине примерно через три месяца

Первые немецкие танки Leopard 2 могут прибыть на Украину примерно через три месяца, заявил министр обороны Германии Борис Писториус журналистам в среду.

Слова министра приводит телеканал CNN.

Писториус предупредил, что решение об отправке танков не является поводом для радости. По его словам, важно, чтобы Германия, оказывая помощь Киеву, "не стала участником войны".

Ранее в среду власти ФРГ приняли решение передать Украине 14 танков Leopard 2. Также немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.