Берлин рассчитывает передать первые танки Leopard Украине примерно через три месяца

Первые немецкие танки Leopard 2 могут прибыть на Украину примерно через три месяца, заявил министр обороны Германии Борис Писториус журналистам в среду.
Слова министра приводит телеканал CNN.
Писториус предупредил, что решение об отправке танков не является поводом для радости. По его словам, важно, чтобы Германия, оказывая помощь Киеву, "не стала участником войны".
Ранее в среду власти ФРГ приняли решение передать Украине 14 танков Leopard 2. Также немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.
Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.
МИД Азербайджана считает необъективным заявление UNFPA по ситуации на Лачинской дороге
АИК и StarMining учредили компанию для разработки месторождения Шахбулаг в Карабахе
Баку призывает Вашингтон оказать воздействие на Ереван для выполнения обязательств Армении
Вклады нерезидентов в банках Азербайджана в 2022г увеличились в 3,9 раза, долларизация по вкладам населения снизилась до 39,2% - ЦБ
Выручка Азербайджана в 2022г от экспорта нефтепродуктов превысила $527 млн
Азербайджан в 2022г импортировал автомобилей на сумму свыше $1 млрд
Microsoft сообщила, что устранила проблемы с доступом к ряду сервисов компании
Минобразование направит свыше 12 млн манатов на строительство кампуса для MDU в Мингячевире
Отельеры Египта снизили цены на размещение после новогодних праздников
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Активы Yelo Bank выросли на 287 млн. манатов
При поддержке Kapital Bank стартовала выставка «Новый взгляд на культурное наследие»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают