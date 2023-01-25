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Дальнее зарубежье 25.01.2023 18:02

Население Германии в 2022г достигло рекорда из-за притока мигрантов

В Германии на конец 2022 года проживало 84,3 млн человек, что является рекордом, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Население выросло на 1,1 млн человек по сравнению с концом 2021 года.

Причиной, по которой количество жителей выросло до максимального с момента воссоединения Германии уровня, стала иммиграция. В прошлом году была зарегистрирована рекордная чистая иммиграция (разница между приехавшими и уехавшими из страны), отмечается в сообщении Destatis.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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