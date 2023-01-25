Население Германии в 2022г достигло рекорда из-за притока мигрантов

В Германии на конец 2022 года проживало 84,3 млн человек, что является рекордом, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Население выросло на 1,1 млн человек по сравнению с концом 2021 года.

Причиной, по которой количество жителей выросло до максимального с момента воссоединения Германии уровня, стала иммиграция. В прошлом году была зарегистрирована рекордная чистая иммиграция (разница между приехавшими и уехавшими из страны), отмечается в сообщении Destatis.