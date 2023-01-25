ФРГ должна внимательно продумывать поставки вооружений Украине, чтобы не спровоцировать конфликт НАТО с РФ - Шольц

Власти ФРГ при рассмотрении вопроса о передаче Украины того или иного вооружения должны думать и о том, чтобы не спровоцировать войну НАТО с Россией, заявил в среду германский канцлер Олаф Шольц.

"Мы должны оказывать поддержку, но при этом - не должны допускать эскалацию, способную привести к войне России с НАТО", - сказал он, выступая в немецком парламенте.

"В будущем мы продолжим придерживаться этого принципа", - добавил Шольц.

При этом канцлер подчеркнул, что "нет четкой формулы, которая бы позволила определить, к каким последствиям приведет тот или иной наш шаг". Поэтому он призвал, оказывая военную помощь Украине, избегать необдуманных действий.

Кроме того, Шольц пообещал, что и дальше Берлин, решая такие вопросы. Будет действовать не в одиночку, а только после координации с союзниками.

Ранее в среду власти ФРГ сообщили, что поставят танки Leopard 2 Украине и разрешат другим странам сделать то же самое.