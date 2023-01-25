ФРГ должна внимательно продумывать поставки вооружений Украине, чтобы не спровоцировать конфликт НАТО с РФ - Шольц

Власти ФРГ при рассмотрении вопроса о передаче Украины того или иного вооружения должны думать и о том, чтобы не спровоцировать войну НАТО с Россией, заявил в среду германский канцлер Олаф Шольц.
"Мы должны оказывать поддержку, но при этом - не должны допускать эскалацию, способную привести к войне России с НАТО", - сказал он, выступая в немецком парламенте.
"В будущем мы продолжим придерживаться этого принципа", - добавил Шольц.
При этом канцлер подчеркнул, что "нет четкой формулы, которая бы позволила определить, к каким последствиям приведет тот или иной наш шаг". Поэтому он призвал, оказывая военную помощь Украине, избегать необдуманных действий.
Кроме того, Шольц пообещал, что и дальше Берлин, решая такие вопросы. Будет действовать не в одиночку, а только после координации с союзниками.
Ранее в среду власти ФРГ сообщили, что поставят танки Leopard 2 Украине и разрешат другим странам сделать то же самое.
МИД Азербайджана считает необъективным заявление UNFPA по ситуации на Лачинской дороге
АИК и StarMining учредили компанию для разработки месторождения Шахбулаг в Карабахе
Баку призывает Вашингтон оказать воздействие на Ереван для выполнения обязательств Армении
Вклады нерезидентов в банках Азербайджана в 2022г увеличились в 3,9 раза, долларизация по вкладам населения снизилась до 39,2% - ЦБ
Выручка Азербайджана в 2022г от экспорта нефтепродуктов превысила $527 млн
Азербайджан в 2022г импортировал автомобилей на сумму свыше $1 млрд
Microsoft сообщила, что устранила проблемы с доступом к ряду сервисов компании
Минобразование направит свыше 12 млн манатов на строительство кампуса для MDU в Мингячевире
Отельеры Египта снизили цены на размещение после новогодних праздников
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Активы Yelo Bank выросли на 287 млн. манатов
При поддержке Kapital Bank стартовала выставка «Новый взгляд на культурное наследие»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают