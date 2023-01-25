Банки в Азербайджане увеличили в 2022г активы на 22%, прибыль – в 1,5 раза

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 декабря 2022 года оцениваются в рекордные 47 млрд 54,9 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.
Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2021 года активы банков в Азербайджане составляли 38 млрд 462,2 млн манатов. Таким образом, в 2022 году активы банков увеличились на 22,3%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
При этом в декабре активы банков увеличились на 3,4% или на 1 млрд 564,7 млн манатов.
Кредитный портфель банков на конец 2022г составил 19 млрд 594,35 млн манатов (рост на 17,6% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ).
Суммарная капитализация банков в Азербайджане равна 5 млрд 622,09 млн манатов (рост на 13,1% - ИФ).
Обязательства банков равны 41 млрд 432,8 млн манатов (рост на 23,7%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 217 млн манатов (спад на 32%). Депозитный портфель в банках составляет 33 млрд 762,56 млн манатов (рост на 25,3%), в том числе вклады населения - 11 млрд 482,95 млн манатов (рост на 27,1%).
По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в 2022 году составила 914,47 млн манатов (рост на 50,2% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
За отчетный период процентные доходы банков составили 2 млрд 738,8 млн манатов (рост на 30%), в том числе 2 млрд 194,4 млн манатов по выданным кредитам (рост на 28,5%).
Непроцентные доходы банков составили 1 млрд 215,97 млн манатов (рост на 38,8%).
Процентные расходы банков составили 657,8 млн манатов (рост на 22,2%), в том числе по депозитам - 458,98 млн манатов (рост на 26,7%).
Непроцентные расходы банков равны 1 млрд 885,2 млн манатов (рост на 28,2%).
Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам 2022 года составила 1 млрд 371,35 млн манатов (рост на 45,5%).
В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в отчетный период оценивается в 1 млрд 175,96 млн манатов (рост в 1,5 раза), выплаты по налогу на прибыль - 261,48 млн манатов (рост на 57,9%).
На 31 декабря 2022 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 25 банков, в том числе в 11 банках имеется иностранный капитал.
В целом, банки имеют 487 филиалов (рост на 1,7% по сравнению с показателем на конец 2021 года) и 91 отделение (97 на конец 2021г).
В банковском секторе Азербайджана работают 22,777 тыс. человек (рост на 12% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ).
Х.Насирзаде
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