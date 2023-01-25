МИД Азербайджана считает необъективным заявление UNFPA по ситуации на Лачинской дороге

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана выразили удивление и сожаление по поводу заявления Фонда народонаселения ООН (UNFPA) о ситуации вокруг дороги Лачин-Ханкенди (Лачинской дороги), призвав организацию воздержаться от действий и заявлений, способных нанести ущерб ее репутации.
«Призываем Фонд народонаселения ООН сохранять беспристрастность, воздерживаться от действий и заявлений, которые нанесли бы ущерб репутации организации», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В МИДе считают, что заявление UNFPA от 24 января о ситуации вокруг дороги Лачин-Ханкенди является необъективным, не соответствует действительности, и выходит за рамки мандата организации.
Как сообщалось ранее, с 12 декабря экоактивисты и представители НПО Азербайджана проводят мирную акцию на дороге Лачин-Ханкенди (Лачинская дорога) в Карабахском регионе страны, требуя прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в этом регионе, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, и причинения вреда экологии региона.
Р.Керимов
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