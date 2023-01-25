Азербайджано-российский товарооборот в 2022г вырос на 24%, экспорт в РФ - на 6%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2022 года составил $3 млрд 710 млн 239,41 тыс., что на 23,9% больше показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 7,04% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за 2022 год.

Экспорт азербайджанской продукции в РФ составил $975 млн 456,33 тыс. (рост на 5,9%). В целом, на поставки в Россию пришлось 2,56% азербайджанского экспорта. РФ по итогам прошлого года занимает 7-ое место среди стран, куда экспортируется азербайджанская продукция.

Импорт российской продукции в Азербайджан в прошлом году составил $2 млрд 734 млн 783,08 тыс. (рост на 31,8%). Доля поставок из России в общем объеме импорта товаров в Азербайджан составила 18,81%. Россия по итогам 2022 года сохранила позицию импортера №1 в Азербайджан.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в 2022 году составило $1 млрд 759 млн 326,75 тыс.

Как сообщалось ранее, по итогам 2021 года азербайджано-российский товарооборот составил $2 млрд 995 млн 131,31 тыс., что на 12,1% больше показателя 2020 года.

Б.Рустамбеков