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Регион 25.01.2023 17:36

Временный поверенный в делах Украины вызван в МИД Грузии для разъяснений

Временный поверенный в делах Украины Андрей Касьянов в среду был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу сделанных им несколько дней назад заявлений о вероятности срочной эвакуации украинских граждан с грузинской территории.

По данным грузинских СМИ, Касьянов заявил, что в МИД Украины рассматривается такая вероятность в связи с резким увеличением числа прибывающих в Грузию российских граждан, а также возможным увеличением этого потока в связи с вероятностью возобновления авиасообщения между Россией и Грузией, что может быть небезопасно для украинцев, находящихся в республике.

Информацию, распространенную через СМИ, начали комментировать грузинские политики, заявляя, что Касьянов делает неподобающие дипломату заявления.

Накануне председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами назвал заявления Касьянова "постыдными".

Между тем временный поверенный в делах Украины заявил в среду грузинским журналистам, что распространенная в Тбилиси информация не соответствует действительности и "вырвана из текста".

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Тэги: ГРУЗИЯ, УКРАИНА, ДИПЛОМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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