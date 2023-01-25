Азербайджан в 2022г импортировал автомобилей на сумму свыше $1 млрд

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2022 году составил 74 577 единиц (спад по сравнению с 2021 годом на 18,2%) общей стоимостью $1 млрд 57 млн 792,37 тыс. (рост на 13,1%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 68 684 (спад на 19,4%) стоимостью $844 млн 720,54 тыс. (рост на 8,2%). В том числе, завезены 486 электрокаров на $17 млн 661,18 тыс. и 11 тыс. 337 единицы гибридных автомобилей на сумму $155 млн 357,9 тыс.

Кроме этого, в Азербайджан импортировано 5 127 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (спад на 7,7%), на сумму $109 млн 628,92 тыс. (рост на 21,2%), 351 единица моторных транспортных средств спецназначения (рост в 1,9 раза) на $50 млн 449,89 тыс. (рост в 2,2 раза).

Также в республику ввезено 415 единицы моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 1,6 раза) на $52 млн 993,02 тыс. (рост на 28,5%).

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2021 году составил 91,194 тыс. единицы общей стоимостью $935 млн 225,33 тыс.

Б.Рустамбеков