Boeing завершил IV квартал с чистым убытком, выручка выросла на 35%

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, завершил четвертый квартал с убытком при повышении выручки на 35%.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре-декабре снизился до $663 млрд, или $1,06 в расчете на акцию, по сравнению с $4,164 млрд, или $7,02 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированный убыток уменьшился до $1,75 на акцию с $7,69.
Выручка выросла до $19,98 млрд против $14,793 млрд годом ранее.
Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания получит скорректированную прибыль в размере 20 центов на акцию при выручке на уровне $20,32 млрд.
Портфель заказов компании на конец декабря оценивался в $404 млрд по сравнению с $377,5 млрд в конце 2021 года.
Свободный денежный поток Boeing в четвертом квартале увеличился до $3,131 млрд против $494 млн за тот же период предыдущего года. По итогам всего 2022 года он составил $2,29 млрд.
В 2023 году, по прогнозу компании, свободный денежный поток будет находиться в диапазоне $3-5 млрд.
Выручка в сегменте гражданских самолетов в четвертом квартале подскочила на 94% и достигла $9,224 млрд, операционный убыток уменьшился до $626 млн с $4,454 млрд годом ранее. В октябре-декабре Boeing поставила 152 самолета и получила заказы на 367 лайнеров, за весь прошедший год эти показатели составили соответственно 480 и 808.
Выручка подразделения оборонной и космической техники в минувшем квартале повысилась на 5% - до $6,181 млрд. Операционная прибыль составила $112 млн против убытка в $255 млн в предыдущий год.
Котировки акций Boeing снижаются на 2,4% в ходе предварительных торгов в среду. За последний год рыночная стоимость корпорации увеличилась на 11,3% (до $125 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones потерял 1,3%.
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