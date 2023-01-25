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Финансы 25.01.2023 17:30

Вклады нерезидентов в банках Азербайджана в 2022г увеличились в 3,9 раза, долларизация по вкладам населения снизилась до 39,2% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в 2022 году выросли на 27,1% - до 11 млрд 742,95 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в декабре банковские вклады населения выросли на 154,4 млн манатов (в ноябре: +88,6 млн манатов).

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте в 2022 году увеличились на 21,5% - до 4 млрд 603,56 млн манатов или 39,2% всех вкладов населения (по итогам 2021 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 41%). При этом банковские вклады населения в инвалюте в декабре увеличились на 97,6 млн манатов (в ноябре – на 64,7 млн манатов).

Объем вкладов населения в национальной валюте в 2022 году вырос на 30,9% - до 7 млрд 139,39 млн манатов или 60,8% всех вкладов. За декабрь вклады в нацвалюте выросли на 56,8 млн манатов (в ноябре: + 23,9 млн манатов).

Объем банковских вкладов резидентов составляет 10 млрд 568,7 млн манатов, нерезидентов – 1 млрд 174,2 млн манатов. В 2022 году вклады резидентов выросли на 18,2%, нерезидентов - в 3,9 раза. За декабрь вклады резидентов увеличились на 45,4 млн манатов (в ноябре +54,8 млн манатов), вклады нерезидентов - на 108,9 млн манатов (в ноябре +33,8 млн манатов).

В целом, на 31 декабря 2022 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 36 млрд 249,76 млн манатов, что на 24,9% больше показателя на конец 2021 года (в декабре вклады и депозиты в банках увеличились на 765,6 млн манатов после роста на 677,9 млн манатов в ноябре).

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНКИ, ВКЛАДЫ, НАСЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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