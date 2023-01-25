Банки в Азербайджане в 2022г увеличили число банкоматов на 3,1%, pos-терминалов - на 30%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 31 декабря 2022 года составляет 2 997 единиц, что на 3,1% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на конец декабря в Баку установлено 1 565 банкоматов (рост на 0,3%), в регионах - 1 432 (рост на 6,3%).

Число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составило 79,1 тыс. единица, что на 29,8% больше показателя на конец 2021 года.

При этом в Баку установлено 53,561 тыс. pos-терминалов (рост на 32%), в регионах – 25,539 тыс. (рост на 25,4%).

В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 77,55 тыс. или 98% всех pos-терминалов.

Х.Насирзаде