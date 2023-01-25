Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту

Кабинет министров Азербайджана в среду внес изменения в перечень пунктов пропуска через государственную границу Азербайджана. В соответствии с постановлением за подписью премьер-министра страны Али Асадова, размещенном на сайте Кабмина, в перечень внесен пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту (Восточно-Зангезурский экономический район). Р.Керимов

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