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25.01.2023 18:33

Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту

Кабинет министров Азербайджана в среду внес изменения в перечень пунктов пропуска через государственную границу Азербайджана.

В соответствии с постановлением за подписью премьер-министра страны Али Асадова, размещенном на сайте Кабмина, в перечень внесен пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту (Восточно-Зангезурский экономический район).

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАНГЕЗУР, АЭРОПОРТ, ГРАНИЦА, КАБМИН


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