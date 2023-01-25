Баку и Ашхабад обсудили положения проекта соглашения о разграничении дна Каспия

Азербайджан и Туркменистан продолжили в столице Туркменистана Ашхабаде обсуждение положений проекта соглашения о разграничении дна Каспийского моря между двумя государствами, сообщили в среду в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Там отметили, что очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном проходило в Ашхабаде с 24 по 25 января текущего года. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, делегацию Туркменистана - директор Института Каспийского моря, специальный представитель Туркменистана по вопросам Каспия Мырат Атаджанов.

«В ходе заседания было продолжено обсуждение положений проекта соглашения о разграничении дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

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