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Регион 25.01.2023 19:18

Баку и Ашхабад обсудили положения проекта соглашения о разграничении дна Каспия

Азербайджан и Туркменистан продолжили в столице Туркменистана Ашхабаде обсуждение положений проекта соглашения о разграничении дна Каспийского моря между двумя государствами, сообщили в среду в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Там отметили, что очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном проходило в Ашхабаде с 24 по 25 января текущего года. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, делегацию Туркменистана - директор Института Каспийского моря, специальный представитель Туркменистана по вопросам Каспия Мырат Атаджанов.

«В ходе заседания было продолжено обсуждение положений проекта соглашения о разграничении дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, КАСПИЙ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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