Цены на нефть вновь растут, Brent - $86,48 за баррель

Цены на нефть вновь вернулись к подъему в ходе торгов в среду на фоне публикации данных, указавших на менее существенный, чем ожидалось, рост запасов нефти в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:54 по бакинскому времени в среду составляет $86,48 за баррель, что на $0,35 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,63 (0,79%), до $80,76 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 533 тыс. баррелей - до 448,55 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей и составили 232,02 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 507 тыс. баррелей, до 115,27 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,6 млн баррелей.

Накануне нефтяные котировки снизились на слабых статданных из США, сокративших оптимизм инвесторов в отношении глобального спроса на энергоносители.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до 46,6 пункта с 45 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности. Американский PMI остается ниже этого уровня уже семь месяцев подряд.

Деловая активность в январе продолжила падать как в промышленном секторе, так и в сфере услуг США, показали предварительные данные S&P Global.

Поддержку рынку также продолжает оказывать оптимизм, связанный со снятием антиковидных ограничений в Китае и ожиданием восстановления спроса в стране в текущем году, пишет Trading Economics.