Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.01 $/bbl +/- WTI 80.13 -1.49 Brent 86.13 -2.06

Здравоохранение 25.01.2023 20:56

В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 28,8%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 42 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 780, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 59 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 28,8%.

За 24 часа умерли двое больных COVID-19 (накануне - семеро).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 77 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 817 тыс. 459 человек (+71 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 244 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 294 теста на коронавирус против 2 тыс. 908 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 477 тыс. 729 тестов на COVID-19.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID-19, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 6,5% В Азербайджане за сутки умерли шесть больных COVID-19 В Азербайджане почти вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19 В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 45,2% В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 5,3% Суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане второй день подряд держится на одном уровне

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az