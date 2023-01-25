В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 28,8%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 42 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 780, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 59 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась примерно на 28,8%.

За 24 часа умерли двое больных COVID-19 (накануне - семеро).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 77 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 817 тыс. 459 человек (+71 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 244 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 294 теста на коронавирус против 2 тыс. 908 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 477 тыс. 729 тестов на COVID-19.

Р.Керимов