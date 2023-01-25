Байден объявил о решении передать 31 танк M1 Abrams Украине

Президент США Джо Байден объявил в среду о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.
"Сегодня я заявляю, что США отправят Украине 31 танк M1 Abrams - это эквивалентно одному украинскому батальону. Глава Минобороны Ллойд Остин рекомендовал этот шаг", - заявил Байден на пресс-конференции.
При этом Байден уточнил, что отправка этой техники займет время. Однако он заверил, что это время США потратят на обучение украинских военных использованию M1 Abrams, которое начнется как можно скорее.
Также американский президент пообещал продолжать поддержку Украины.
Ранее в среду Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что США выделят $400 млн на производство 31 танка M1 Abrams, а их созданием займется компания General Dynamics Corp.
M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. США располагают более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, свыше 3 тыс. 450 машин находятся на хранении.
В среду власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 в Украину.
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