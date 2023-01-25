Франция выведет военный контингент из Буркина-Фасо в течение месяца

МИД Франции заявил в среду, что получил от правительства Буркина-Фасо денонсацию соглашения об обороне 2018 года и выведет своих солдат из страны в согласованный месячный срок.
"Мы официально получили (во вторник) от властей Буркина-Фасо денонсацию соглашения 2018 года о статусе французских сил, присутствующих в этой стране", - цитирует телеканал BFMTV сообщение министерства иностранных дел.
"Согласно условиям соглашения, денонсация вступает в силу через месяц после получения письменного уведомления. Мы соблюдем положения этого соглашения в ответ на это требование", - говорится в коммюнике.
Правительство Буркина-Фасо в понедельник объявило о решении прекратить действие военного соглашения с Францией, которая разместила в лагере близ столицы страны Уагадугу около 400 военнослужащих специальных сил, не имеющих мандата на действия против экстремистских группировок.
Телеканал, комментируя ситуацию, напоминает о принятом в прошлом году аналогичном решении военных властей соседней Мали в отношении французских военных.
МИД Азербайджана: необходимо предотвратить авантюру Армении
Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с генсеком ОИС
МИД Азербайджана считает необъективным заявление UNFPA по ситуации на Лачинской дороге
Европейские фондовые индексы завершили торги снижением
Boeing завершил IV квартал с чистым убытком, выручка выросла на 35%
"Гомельтранснефть Дружба" в 2022г снизила прокачку нефти на 7%
МОК приветствует предложение Азии допустить до своих турниров россиян
Казань лишили права на проведение матча за Суперкубок УЕФА
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 28,8%
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Активы Yelo Bank выросли на 287 млн. манатов
При поддержке Kapital Bank стартовала выставка «Новый взгляд на культурное наследие»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают