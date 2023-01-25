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Дальнее зарубежье 25.01.2023 22:30

Финляндия выдала лицензию на экспорт брони в Турцию

Министерство обороны Финляндии выдало сталелитейной компании Miilux лицензию на экспорт оборонной продукции в Турцию.

"Экспортная лицензия была выдана компании Miilux, базирующейся в Раахе, чья заявка на экспортную лицензию в Турцию была отклонена Финляндией в ноябре 2021 года", - сообщила в среду выходящая в Финляндии на шведском языке газета Hufvudstadsbladet.

Разрешение на экспорт касается поставок 12 тыс. тонн брони для бронетехники.

Финляндия приостановила выдачу новых лицензий на экспорт оружия в Турцию в октябре 2019 года после операции Анкары на севере Сирии. Miilux входит в число компаний, на которые распространяется замораживание экспорта.

В то же время не исключено, что решение министерство обороны связано с планами Финляндии стать членом НАТО.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Финляндии и Швеции в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ТУРЦИЯ, ЭКСПОРТ


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