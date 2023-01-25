Израиль отказал США в просьбе передать Украине системы ПВО 1960-х годов

США обратились к Израилю с просьбой направить Украине системы ПВО MIM-23 Hawk, снятые с вооружения и отправленные на склады, сообщает в среду Axios со ссылкой на представителей американских и израильских властей.
"Высокопоставленные официальные лица Израиля и США заявили, что две недели назад Пентагон связался с израильским Минобороны и запросил системы Hawk, которые находятся на хранении, для передачи их Украине", - отмечает новостной сайт.
В израильском Минобороны ответили на запрос США отказом, напомнив, что Израиль по-прежнему не поставляет вооружений Украине, и что системы MIM-23 Hawk не в рабочем состоянии из-за долгого хранения без надлежащего обслуживания.
Однако представители израильских властей уточнили для Axios, что, если пусковые установки MIM-23 Hawk могут быть непригодны к работе, сотни ракет к ним еще можно привести в порядок и использовать.
В свою очередь источник в американской администрации отметил, что США запрашивали эти системы еще у нескольких стран.
Израиль приобрел у США MIM-23 Hawk в 1960-х годах. Впоследствии Израиль сделал ставку на более современные системы вооружения вроде зенитных ракетных комплексов Patriot, систем ПРО Iron Dome и Arrow. Около десятилетия назад Израиль снял MIM-23 Hawk с боевого дежурства. Однако, как заявил представитель израильских властей Axios, на складах остаются 10 батарей этой ПВО и сотни ракет к ним.
Ранее в январе шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что системы MIM-23 Hawk хотя и устарели, еще могут сыграть роль, и что США работают с партнерами и союзниками для их передачи Украине.
МИД Азербайджана: необходимо предотвратить авантюру Армении
Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с генсеком ОИС
МИД Азербайджана считает необъективным заявление UNFPA по ситуации на Лачинской дороге
ВВП Германии вырастет на 0,2% в 2023 году
Fresnillo в 2022 г снизила выпуск золота на 15%, выпуск серебра подрос до 53,7 млн унций
МОК приветствует предложение Азии допустить до своих турниров россиян
Казань лишили права на проведение матча за Суперкубок УЕФА
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась на 28,8%
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Активы Yelo Bank выросли на 287 млн. манатов
При поддержке Kapital Bank стартовала выставка «Новый взгляд на культурное наследие»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают