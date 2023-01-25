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Дальнее зарубежье 25.01.2023 23:00

Израиль отказал США в просьбе передать Украине системы ПВО 1960-х годов

США обратились к Израилю с просьбой направить Украине системы ПВО MIM-23 Hawk, снятые с вооружения и отправленные на склады, сообщает в среду Axios со ссылкой на представителей американских и израильских властей.

"Высокопоставленные официальные лица Израиля и США заявили, что две недели назад Пентагон связался с израильским Минобороны и запросил системы Hawk, которые находятся на хранении, для передачи их Украине", - отмечает новостной сайт.

В израильском Минобороны ответили на запрос США отказом, напомнив, что Израиль по-прежнему не поставляет вооружений Украине, и что системы MIM-23 Hawk не в рабочем состоянии из-за долгого хранения без надлежащего обслуживания.

Однако представители израильских властей уточнили для Axios, что, если пусковые установки MIM-23 Hawk могут быть непригодны к работе, сотни ракет к ним еще можно привести в порядок и использовать.

В свою очередь источник в американской администрации отметил, что США запрашивали эти системы еще у нескольких стран.

Израиль приобрел у США MIM-23 Hawk в 1960-х годах. Впоследствии Израиль сделал ставку на более современные системы вооружения вроде зенитных ракетных комплексов Patriot, систем ПРО Iron Dome и Arrow. Около десятилетия назад Израиль снял MIM-23 Hawk с боевого дежурства. Однако, как заявил представитель израильских властей Axios, на складах остаются 10 батарей этой ПВО и сотни ракет к ним.

Ранее в январе шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что системы MIM-23 Hawk хотя и устарели, еще могут сыграть роль, и что США работают с партнерами и союзниками для их передачи Украине.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, ПВО


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