Байден заверяет, что военная помощь США Украине - не угроза для территории России

Передача США военной помощи Украине не несет угрозы для территории России, заявил в среду американский президент Джо Байден.

"Это не несет в себе угрозы непосредственно для самой России", - сказал он, выступая в Белом доме.

По словам Байдена, лидеры стран Запада хотят, чтобы боевые действия на Украине завершились. "Мы все хотим завершения боев, однако это должно произойти на справедливых для Киева условиях", - добавил он.

Ранее в ходе выступления президент США объявил о решении передать Украине 31 танк Abrams.