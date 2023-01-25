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Дальнее зарубежье 25.01.2023 22:34

Байден заверяет, что военная помощь США Украине - не угроза для территории России

Передача США военной помощи Украине не несет угрозы для территории России, заявил в среду американский президент Джо Байден.

"Это не несет в себе угрозы непосредственно для самой России", - сказал он, выступая в Белом доме.

По словам Байдена, лидеры стран Запада хотят, чтобы боевые действия на Украине завершились. "Мы все хотим завершения боев, однако это должно произойти на справедливых для Киева условиях", - добавил он.

Ранее в ходе выступления президент США объявил о решении передать Украине 31 танк Abrams.

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Тэги: БАЙДЕН, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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