Норвегия готова направить танки на Украину вслед за западными партнерами

Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам в среду объявил о намерении Осло направить на Украину танки германского производства, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
"Норвегия направит немецкие танки на Украину в рамках решения западных стран о поставке вооружения ", - приводит NRK слова министра.
Глава минобороны не уточнил, о каком количестве танков идет речь.
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