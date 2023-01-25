Норвегия готова направить танки на Украину вслед за западными партнерами

Министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам в среду объявил о намерении Осло направить на Украину танки германского производства, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. "Норвегия направит немецкие танки на Украину в рамках решения западных стран о поставке вооружения ", - приводит NRK слова министра. Глава минобороны не уточнил, о каком количестве танков идет речь.

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