Казань лишили права на проведение матча за Суперкубок УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций лишил Казань права на проведение матча за Суперкубок УЕФА-2023, сообщается на сайте организации.
Вместо Казани матч примут Афины. Игра состоится 16 августа.
В матче за Суперкубок УЕФА традиционно принимают участие действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.
Международный олимпийский комитет в феврале 2022 года рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований из-за ситуации в Украине. Большинство федераций, включая ФИФА и УЕФА, последовали рекомендациям МОК.
Сборную России лишили возможности участвовать в стыковых матчах за право играть на ЧМ-2022 по футболу, не допустили к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024. Кроме того, российские клубы отстранены от участия в еврокубках. Финал Лиги чемпионов-2021/22, который должен был пройти в Петербурге, перенесли в Париж.
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