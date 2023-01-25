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Спорт 25.01.2023 23:15

МОК приветствует предложение Азии допустить до своих турниров россиян

Предложение Олимпийского совета Азии дать возможность выступать в своих соревнованиях российским спортсменам положительно оценено исполкомом Международного олимпийского комитета, сообщает пресс-служба МОК.

"Исполком приветствовал и высоко оценил предложение Олимпийского совета Азии предоставить россиянам доступ к азиатским соревнованиям", - говорится в сообщении.

Ранее соответствующее предложение было выдвинуто Олимпийским советом Азии.

В феврале 2022 года МОК из-за ситуации в Украине рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от своих турниров россиян и белорусов. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.

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Тэги: МОК, РОССИЯ, АЗИЯ, СПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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