МОК приветствует предложение Азии допустить до своих турниров россиян

Предложение Олимпийского совета Азии дать возможность выступать в своих соревнованиях российским спортсменам положительно оценено исполкомом Международного олимпийского комитета, сообщает пресс-служба МОК. "Исполком приветствовал и высоко оценил предложение Олимпийского совета Азии предоставить россиянам доступ к азиатским соревнованиям", - говорится в сообщении. Ранее соответствующее предложение было выдвинуто Олимпийским советом Азии. В феврале 2022 года МОК из-за ситуации в Украине рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от своих турниров россиян и белорусов. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.

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