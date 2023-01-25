МОК приветствует предложение Азии допустить до своих турниров россиян

Предложение Олимпийского совета Азии дать возможность выступать в своих соревнованиях российским спортсменам положительно оценено исполкомом Международного олимпийского комитета, сообщает пресс-служба МОК.
"Исполком приветствовал и высоко оценил предложение Олимпийского совета Азии предоставить россиянам доступ к азиатским соревнованиям", - говорится в сообщении.
Ранее соответствующее предложение было выдвинуто Олимпийским советом Азии.
В феврале 2022 года МОК из-за ситуации в Украине рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от своих турниров россиян и белорусов. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.
МИД Азербайджана: необходимо предотвратить авантюру Армении
Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с генсеком ОИС
МИД Азербайджана считает необъективным заявление UNFPA по ситуации на Лачинской дороге
ВВП Германии вырастет на 0,2% в 2023 году
Fresnillo в 2022 г снизила выпуск золота на 15%, выпуск серебра подрос до 53,7 млн унций
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Астраханская область РФ хочет запустить судоходную линию из порта Оля в Туркменбаши
Израиль отказал США в просьбе передать Украине системы ПВО 1960-х годов
Норвегия готова направить танки на Украину вслед за западными партнерами
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Активы Yelo Bank выросли на 287 млн. манатов
При поддержке Kapital Bank стартовала выставка «Новый взгляд на культурное наследие»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают