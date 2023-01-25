Европейские фондовые индексы завершили торги снижением

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали перспективы мировой экономики и корпоративные новости.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов понизился на 0,29% и составил 452,07 пункта.
Британский фондовый индекс FTSE 100 опустился на 0,16%, французский САС 40 - на 0,09%, германский DAX - на 0,08%, итальянский FTSE MIB - на 0,03%, испанский IBEX 35 - на 0,11%.
Как стало известно накануне, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в январе поднялся до 50,2 пункта с 49,3 пункта в декабре. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в секторе, ниже - о замедлении. Индикатор превысил эту отметку впервые с июня.
Позитивные статданные усилили ожидания, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики.
Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард намекнула на "значительные" повышения ставки на ближайших заседаниях, пообещав сделать все возможное для снижения инфляции до таргетируемого уровня в 2%.
Тем временем в среду стало известно, что индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в январе вырос до 90,2 пункта с 88,6 пункта в декабре. Рост индикатора совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Показатель вырос по итогам четвертого месяца подряд и обновил максимум с июня прошлого года.
Акции ASML Holding NV подорожали на 0,2%. Крупнейший в Европе производитель оборудования для выпуска чипов сообщил об увеличении чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2022 года, причем показатель прибыли превзошел ожидания рынка.
Цена бумаг Alstom SA опустилась на 1%, хотя французский концерн, производящий железнодорожные составы и поезда, за три квартала текущего финансового года увеличил выручку на 8%, а также отчитался о росте объема заказов на 6%.
Бумаги Renault SA подешевели на 0,2%. Компания назначила главным исполнительным директором бренда Renault Фабриса Камболива, который на текущий момент занимает должность операционного директора. Решение вступит в силу 1 февраля. Камболив начал работать в Renault в 1992 году.
Акции RWE AG подорожали на 1,4%. Крупнейший в Германии поставщик электроэнергии отчитался о предварительных результатах за 2022 год, которые превзошли прогнозы самой компании.
Капитализация easyJet Plc подскочила на 9,7%. Британский бюджетный авиаперевозчик зафиксировал более сильные, чем ожидалось, финансовые показатели в первом финансовом квартале и рассчитывает вернуться на прибыльный уровень в текущем фингоду после трех лет убытков.
Лидером снижения в индикаторе Stoxx Europe 600 стали акции датской IT-компании Netcompany Group A/S, упавшие на 21,2%.
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