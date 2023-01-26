Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане в 2022г снизился до 2,9% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в 2022 году вырос на 17,9% - до 20 млрд 183,98 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в декабре кредитный портфель банков и НБКО сократился на 0,2% или на 34,7 млн манатов.
Объем просроченных кредитов на конец декабря составляет 593,7 млн манатов (спад за отчетный период на 17,5% - ИФ) или 2,9% всех кредитов (4,2% на конец 2021г).
На 31 декабря 2022 года банками с долей государства выдано кредитов на 3 млрд 852,3 млн манатов (рост на 15,6%) или 19,1% всех кредитов, частными банками - 15 млрд 742,05 млн манатов (рост на 18,1%) или 78% всех кредитов. Остальные 589,6 млн манатов (рост на 28%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.
Из общего объема займов, выданных на конец декабря на кредитование в национальной валюте приходится 16 млрд 194,3 млн манатов (рост на 27,5%), в иностранной валюте - 3 млрд 989,65 млн манатов (спад на 9,8%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец декабря составляет 19,8% (на конец 2021г - 25,8%).
В структуре кредитных вложений банков и НБКО по состоянию на торговлю и сферу услуг пришлось 3 млрд 302,95 млн манатов (16,4% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, пар и водное хозяйство - 649,86 млн манатов (3,2%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство - 629,08 млн манатов (3,1%), строительство и недвижимость - 1 млрд 97,37 млн манатов (5,4%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 59,78 млн манатов (5,3%), транспорт и связь - 792,66 млн манатов (3,9%), на домохозяйства - 11 млрд 273,07 млн манатов (55,9%), остальное - на другие сектора.
При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в 2022 году на 31% (в декабре рост составил 1,2% или на 138,1 млн манатов).
Х.Насирзаде
Алиев принял верительные грамоты новых послов Франции, Греции и Мексики в Азербайджане
Генпрокуратура Азербайджана сообщила об операции в ГТК
Студенты из Азербайджана смогут получить стипендию Тинькофф
МОК приветствует предложение Азии допустить до своих турниров россиян
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
На Западе обсуждают, возможна ли поставка Украине истребителей
ЕС намерен укреплять свою космическую отрасль с упором на оборонную составляющую
Власти КНДР призывают граждан страны к усилению противовирусных мер
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Активы Yelo Bank выросли на 287 млн. манатов
При поддержке Kapital Bank стартовала выставка «Новый взгляд на культурное наследие»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают