Генпрокуратура Азербайджана сообщила об операции в ГТК

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила в четверг о проведении операции в Государственном таможенном комитете (ГТК). «Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре проводит операцию в ГТК. Общественности будет предоставлена информация о ней», - подчеркнули в ведомстве. Р.Керимов

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