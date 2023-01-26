BP ожидает первую нефть с новой платформы на блоке АЧГ на Каспии в начале 2024г

Компания BP ожидает первую нефть с платформы «Центральный Восточный Азери» блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия в начале 2024 года, заявил вице-президент ВР по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли.

«Опорный блок этой платформы был отправлен в море (в декабре 2022г –ИФ) с участием президента Азербайджана. Верхние блоки платформы отправим в море в этом году. Планируем начать бурение первой скважины через платформу ЦВА в 2023 году, соответственно первая нефть ожидается уже в начале 2024 года», - заявил Асланбейли в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», вице-президент напомнил, что до сих пор добыча нефти с блока месторождений АЧГ велась с шести платформ, «ЦВА» станет седьмой. «Это будет абсолютно новая платформа, современная, с хорошими техническими данными, соответственно это нам поможет стабилизировать добычу на АЧГ», - сказал он.

Асланбейли отметил, что на АЧГ наблюдается снижение добычи нефти, несмотря на увеличение количества добывающих скважин.

««Контракт Века» (на разработку блока АЧГ – ИФ) был подписан в 1994 году, с тех пор прошло 28 лет и соответственно, плодотворность определенных скважин достаточного устарела, и соответственно добыча из года в год падает. Несмотря на то, что мы из года в год мы бурили большее количество скважин – в прошлом году мы пробурили больше скважин, чем в 2021 году - к сожалению, добыча падает. Этот вопрос мы серьезно обсуждаем и с компанией SOCAR и с правительством (Азербайджана – ИФ), предпринимаем определенные дополнительные меры. И одной из таких мер является строительство новой платформы ЦВА», - сообщил Асланбейли.

По оперативным данным Минэнерго, в 2022 году на АЧГ было добыто 20,4 млн тонн нефти (спад на 9,3%) и 13,4 млрд кубометров попутного газа (на уровне 2021 года - ИФ).

С блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 января 2023 года добыто 567 млн тонн нефти и 203,4 млрд кубометров попутного газа.

Как сообщалось, проект ЦВА является следующим этапом разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.

В рамках проекта планируется бурение 48 скважин, которое будет осуществлять компания TURAN Drilling Company.

Цель проекта ЦВА заключается в том, чтобы за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубических футов газа. Акционеры проекта разработки блока месторождений АЧГ 19 апреля 2019 года в Баку подписали окончательное инвестиционное решение по проекту ЦВА стоимостью $6 млрд, из которых порядка $3,2 млрд составляют расходы на строительные работы, остальное - расходы на разработку, включая бурение новых скважин.

Проект предусматривает строительство на глубине моря 137 метров новой добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери". Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператора проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Н.Аббасова