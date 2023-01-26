Алиев принял верительные грамоты новых послов Франции, Греции и Мексики в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты нового посла Франции в Баку Анн Буйаон. По информации на сайте главы государства, Алиев также принял верительные грамоты нового посла Греции в Баку Христоса Каподистриаса, Мексики - Марии Виктории Ромеро Кабальеро. Р.Керимов

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