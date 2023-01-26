Банки-агенты АИКГФ в 2022г увеличили ипотечное кредитование на 18,6%

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в 2022 году выдали ипотечных кредитов на сумму 422,51 млн манатов, что на 18,6% больше, чем в 2021 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По данным ЦБА, АИКГФ в 2022г рефинансировал кредиты на сумму 406,79 млн манатов (спад на 0,8% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
Фонд в 2022 году из госбюджета Азербайджана для финансирования ипотечных кредитов получил 95 млн манатов (рост на 33,8%). В декабре Фонд из госбюджета средств не получал.
АИКГФ за отчетный период привлек 450 млн манатов от размещения облигаций (рост в 1,6 раза). В декабре Фонд привлек таким образом 75 млн манатов.
По данным ЦБА, в декабре 2022 года средний размер выданного ипотечного кредита составил 58,08 тыс. манатов. При этом кредиты выдавались на срок 282 месяца по средней ставке 6,34% в год.
В 2021 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 356,2 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
Х.Насирзаде
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