Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 80.15 +0.02 Brent 86.12 -0.01

Финансы 26.01.2023 11:47

Банки-агенты АИКГФ в 2022г увеличили ипотечное кредитование на 18,6%

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в 2022 году выдали ипотечных кредитов на сумму 422,51 млн манатов, что на 18,6% больше, чем в 2021 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, АИКГФ в 2022г рефинансировал кредиты на сумму 406,79 млн манатов (спад на 0,8% по сравнению с 2021 годом - ИФ).

Фонд в 2022 году из госбюджета Азербайджана для финансирования ипотечных кредитов получил 95 млн манатов (рост на 33,8%). В декабре Фонд из госбюджета средств не получал.

АИКГФ за отчетный период привлек 450 млн манатов от размещения облигаций (рост в 1,6 раза). В декабре Фонд привлек таким образом 75 млн манатов.

По данным ЦБА, в декабре 2022 года средний размер выданного ипотечного кредита составил 58,08 тыс. манатов. При этом кредиты выдавались на срок 282 месяца по средней ставке 6,34% в год.

В 2021 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 356,2 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ИПОТЕКА


Похожие новости


Банки в Азербайджане в 2022г увеличили бизнес-кредиты на 11,4%, потребкредиты - на 27,3% Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане в 2022г снизился до 2,9% - ЦБ Bank Respublika в 2022г стал лидером по числу льготных кредитов для бизнеса из средств SIF Банки-агенты АИКГФ за 11 месяцев увеличили ипотечное кредитование на 20% Банки в Азербайджане за 11 месяцев увеличили бизнес-кредиты на 12,7%, потребкредиты - на 27,7% Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане за 11 мес. сохранился на уровне 3,2% - ЦБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az