Bank Respublika привлек от IFC $40 млн на поддержку бизнеса в Азербайджане

Азербайджанский «Bank Respublika» привлек от Международной финансовой корпорации (IFC) кредит в размере $40 млн на поддержку малого бизнеса и женского предпринимательства в Азербайджане.

В информации банка отмечается, что с этой целью подписано кредитное соглашение с IFC.

Проект поддерживается Инициативой IFC по финансированию женщин-предпринимателей и Программой расширения возможностей женщин-предпринимателей. Основной целью проекта является расширение банковского кредитования микро, малых и средних предприятий (ММСП), в том числе женщин-предпринимателей, путем стимулирования экономической активности в постпандемический период.

«Финансирование реального сектора, особенно микро, малых и средних предприятий, является основной целью в стратегии деятельности нашего банка. В этой связи мы уделяем особое внимание развитию этого направления. Мы также уверены, что поддержка со стороны IFC, как одного из ведущих мировых финансовых институтов, внесет позитивный вклад в успешное достижение целей, поставленных перед банком», - сказал председатель правления Bank Respublika Тариэль Исмаилов, слова которого приводятся в сообщении.

«В глобальном масштабе пандемия оказала более серьезное влияние на малый бизнес, особенно на женщин-предпринимателей. Азербайджан - не исключение. Пакет финансирования IFC поможет Bank Respublika поддержать эти важные сферы бизнеса, в том числе способствуя повышению устойчивости финансового сектора и активизации усилий по оживлению экономики в период постпандемии», - отметила Рана Карадшех, региональный директор IFC по Европе.

Средства, выделяемые IFC, соответствуют стратегии Группы Всемирного банка для Азербайджана, направленной на повышение финансовой доступности для ММСП и конкурентоспособности экономики. Это также соответствует целям стратегии «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития» по ускорению экономического роста и содействию в создании рабочих мест путем поддержки малого бизнеса.

Азербайджан является членом IFC с 1995 года. За этот период корпорация инвестировала около $500 млн (включая $73 млн, привлеченных от других кредиторов) в ряд секторов экономики Азербайджана, таких как финансовые услуги, инфраструктура и промышленность. Кроме того, IFC выделила $250 млн на строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка имеется SIDT (4,25%), член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. Основными акционерами банка являются предприниматель Натиг Гулиев и его родственники.

А.Азизов