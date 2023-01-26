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Финансы 26.01.2023 12:21

Банки в Азербайджане в 2022г увеличили бизнес-кредиты на 11,4%, потребкредиты - на 27,3%

Банки в Азербайджане в 2022 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию.

Согласно данным Центробанка, на 31 декабря 2022 года кредитный портфель банков оценивается в 19 млрд 594,35 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 17,6% - ИФ).

В 2022 году банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 11,4% - до 10 млрд 855,06 млн манатов или 55,4% всего кредитного портфеля. При этом в декабре портфель сократился на 1,1%.

Портфель по потребительскому кредитованию банков в 2022 году увеличился на 27,3% - до 5 млрд 754,1 млн манатов, удельный вес - 29,4%. При этом в декабре портфель сократился на 0,3%.

За отчетный период банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 24,3% - до 2 млрд 985,15 млн манатов или 15,2% всего кредитного портфеля банков. В декабре прирост портфеля составил 2%.

В Азербайджане на 31 декабря 2022 года лицензию на деятельность имеют 25 банков.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, БИЗНЕС


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