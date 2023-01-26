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ТЭК 26.01.2023 12:37

BP рассчитывает, что в 2023г добыча газа на Шах-Дениз выйдет на пиковый уровень

Компания BP (технический оператор проекта разработки месторождения Шах-Дениз - ИФ) рассчитывает на то, что добыча природного газа с месторождения «Шах-Дениз» достигнет пика в текущем году, заявил вице-президент ВР по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли.

«Мы очень надеемся, планируем, что на пик добычи по Стадии-2 сможем дойти уже в этом году», - заявил Асланбейли в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

По его словам, 2022 год был достаточно удачным, плодотворным для BP в Азербайджане, в особенности для деятельности в рамках проекта разработки месторождения Шах-Дениз.

«За прошлый год, наверное, самым большим достижением можно назвать увеличение добычи газа на месторождении Шах-Дениз. Мы фактически перевыполнили план, что очень удачно совпало с продажами дополнительных объемов как в Европу, так и в Турцию. Разрабатывается программа для дальнейшего увеличения добычи. В этом году мы продолжим наращивание добычи с месторождения Шах-Дениз. Для этого вовлечены дополнительные ресурсы, ведется оптимизация операций, чтобы максимально и с точки зрения бурения и с точки зрения операционной эффективности вопросы решались молниеносным образом», - сказал Асланбейли.

Он напомнил, что в настоящее время компания BP начала бурение разведочной скважины SDX-8 для оценки потенциала газовых ресурсов более глубоких горизонтов, расположенных ниже продуктивных пластов, которые в настоящее время эксплуатируются на восточном крыле месторождения Шах-Дениз.

«Это глубокие слои на Шах-Дениз, и если наши предположения подтвердятся, т.е. результаты интерпретации данных разведочной скважины будут положительным, то соответственно мы можем говорить и о дополнительных объемах газа», - отметил Асланбейли.

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», в 2022 году с месторождения Шах-Дениз было добыто 25,2 млрд кубометров газа (+11,5% от показателя 2021 года) и 4,4 млн тонн конденсата (+4,8%).

Экспорт газа с Шах-Дениз в 2022 году составил 20 млрд 803,7 млн кубометров (+ 18,1%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), SOCAR (14,35%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (6,67%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

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Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ДОБЫЧА, ПИК


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