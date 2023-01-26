Банки в Азербайджане второй раз подряд на валютном аукционе не подали заявок на покупку инвалюты

Центральный банк Азербайджана в четверг провел валютный аукцион, банки на нем вновь не представили заявок на покупку инвалюты.
«В ЦБ 26 января прошел очередной валютный аукцион. Банки заявок на покупку инвалюты на нем не представили», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
Как сообщалось ранее, на аукционе 24 января со стороны банков также не было представлено заявок на покупку инвалюты.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В 2022 году ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
Б.Рустамбеков
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