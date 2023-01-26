РФ и Турция намерены усилить контроль при поставках овощей и фруктов - Россельхознадзор

Россия и Турция намерены усилить контроль при взаимной торговле подкарантинной продукцией, прежде всего овощами и фруктами.
Как сообщает Россельхознадзор, основные направления этой работы были обсуждены на переговорах с представителями главного управления по продовольствию и контролю Минсельхоза Турции, которые прошли в режиме видеосвязи. "Обсуждались вопросы по оптимизации системы фитосанитарного контроля при взаимных поставках подкарантинной продукции", - говорится в сообщении.
Как уточняет Россельхознадзор, Турция является одним из основных поставщиков плодоовощной продукции в РФ. Ежегодно отгружается порядка 1,5 млн тонн свежих овощей и фруктов. Однако в 2022 году при проведении карантинного фитосанитарного контроля в 678 случаях было обнаружено 11 видов карантинных для ЕАЭС. Для стабилизации карантинного фитосанитарного состояния при поставках турецких овощей и фруктов участники переговоров обсудили, в частности, возможность проведения аудита турецких лабораторий и аттестации производителей и упаковочных станций, которые формируют отгрузки партий плодоовощной продукции в РФ. Такая система контроля позволит не допускать отгрузок небезопасной подкарантинной продукции, считают в Россельхознадзоре.
Участники переговоров также выразили обеспокоенность в связи с выявлением в 2020-2022 годах поставок продукции по поддельным турецким сертификатам. "Во избежание повторения этих нарушений турецкие коллеги предложили использовать систему по верификации фитосанитарных сертификатов при поставках турецкой продукции в Россию", - говорится в сообщении.
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