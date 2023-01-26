ЕАБР в 2023г намерен вложить в проекты в Казахстане $1,1 млрд

Евразийский банк развития (ЕАБР) в 2023 году планирует инвестировать в проекты в Казахстане более $1,1 млрд, сообщила пресс-служба казахстанского президента.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в четверг в Астане провел встречу с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым. В ходе встречи обсуждались результаты работы и планы дальнейшего сотрудничества банка с Казахстаном.
"В 2023 году банк намерен инвестировать в нашу страну более $1,1 млрд, а также способствовать притоку международных инвестиций в казахстанские проекты. Среди приоритетных отраслей: транспортная инфраструктура и логистика, промышленность, агропромышленный комплекс, "зеленая" энергетика и водные ресурсы", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили ход реализации межстрановых интеграционных проектов. В их числе такие проекты, как строительство железнодорожной линии Аягоз-Бахты в направлении КНР и пограничного перехода на казахстанско-китайской границе, а также модернизация водовода Астрахань-Мангышлак.
ЕАБР - международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между странами, создавшими Евразийский экономический союз. Его акционерами являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).
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