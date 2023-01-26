В ФРГ рассчитывают в ближайшие дни начать обучение украинских военных на Marder, а затем - на Leopard 2

До конца января украинские военные начнут обучение в ФРГ на БМП Marder, а чуть позже - танках Leopard 2, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на германского министра обороны Бориса Писториуса.
Писториус заявил, что обучение будет проходить на тренировочном полигоне в Германии.
По его словам, в случае с Marder занятия стартуют "до конца января", а с Leopard 2 - "чуть позже".
Он отметил, что ожидает передачу первой партии Leopard 2 Украине "в конце марта или в начале апреля".
В среду власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. Также немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.
Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.
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