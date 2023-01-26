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Бизнес и законодательство 26.01.2023 15:29

Алиев утвердил закон о развитии ММСП в Азербайджане

В Азербайджане вступил в силу закон «О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП)».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил данный закон, он опубликован в четверг на сайте главы государства и считается вступившим в силу.

Данный закон регулирует отношения в сфере развития микро-, малого и среднего предпринимательства, определяет формы и методы содействия государственной поддержки субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства.

В целом, закон состоит из 5 разделов и 15 статей.

Р.Ахмедов

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Тэги: БИЗНЕС, РАЗВИТИЕ, ЗАКОН


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