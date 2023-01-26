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Финансы 26.01.2023 15:57

Expressbank увеличил в 2022г активы на четверть

Азербайджанский «Expressbank» увеличил в 2022 году активы на 24,4% - до 436,956 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка равен 297,084 млн манатов (рост на 13,6%), в том числе потребительские кредиты – 159,369 млн манатов (рост на 15,5%), бизнес-кредиты – 95,845 млн манатов (рост на 7,1%).

Обязательства банка равны 307,821 млн манатов (рост на 35,3%). Депозитный портфель на начало 2023 года составил 193,107 млн манатов (рост на 23,7%), в том числе вклады населения – 151,238 млн манатов (рост на 27,2%).

Капитал Expressbank оценивается в 129,135 млн манатов (рост на 4,3%), уставный капитал – 112,545 млн манатов (без изменений).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2022 году составила 12 млн 408,9 тыс. манатов (рост в 1,6 раза по сравнению с 2021 годом - ИФ).

Expressbank создан в 1989 году. Акционерами банка являются 5 юридических и физических лиц.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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