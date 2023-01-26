Premium Bank сократил в 2022г активы на 9%

Азербайджанский "Premium Bank" в 2022 году сократил активы на 9% - до 692,202 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 декабря 2022 года составил 436,968 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2021 года на 14% - ИФ). При этом портфель по бизнес-кредитам в отчетный период сократился на 16,5% - до 398,369 млн манатов.
Обязательства банка равны 509,638 млн манатов (спад на 11,3%).
Депозиты в банке составили 466,49 млн манатов (спад на 10%), в том числе вклады населения – 340,663 млн манатов (рост на 4,1%).
Капитал банка равен 182,564 млн манатов (спад на 1,8%), уставный капитал - 154,601 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам 2022 года составила 5 млн 466 тыс. манатов (рост в 2,8 раза по сравнению с 2021 годом).
OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года и входит в десятку ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.
Х.Насирзаде
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