Глава Минфина Азербайджана обсудил вопросы сотрудничества с новым региональным директором IFC

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на встрече в Баку с новым региональным директором Международной финансовой корпорации (IFC) по Центральной и Восточной Европе Раной Карадшех обсудил сотрудничество страны с корпорацией.
В информации Минфина отмечается, что стороны отметили важность финансово-технической поддержки проектов по совершенствованию инвестиционной среды в стране, повышения конкурентоспособности АПК и доступа к финансовым ресурсам, развития корпоративного управления, малого и среднего бизнеса, финансовых рынков, партнерства государства – частный сектор, возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Карадшех высоко оценила действия правительства Азербайджана по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности, проведенные реформы и высказала свое мнение по направлениям расширения сотрудничества между страной и корпорацией.
Азербайджан является членом IFC с 1995 года. За этот период корпорация инвестировала около $500 млн (включая $73 млн, привлеченных от других кредиторов) в ряд секторов экономики Азербайджана, таких как финансовые услуги, инфраструктура и промышленность. Кроме того, IFC выделила $250 млн на строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
Р.Ахмедов
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