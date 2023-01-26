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Туризм 26.01.2023 16:40

Гостиницы в Азербайджане в 2022г увеличили доходы в 1,7 раза

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2022 году составили 355,3 млн манатов ($209 млн), что в 1,7 раза выше показателя 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом 59,6% доходов были получены за счет сдачи номеров, 28,4% - от услуг общепита, 3% - за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 9% - от других услуг.

В целом, в прошлом году туристы в Азербайджане совершили 2 млн 647,1 тыс. ночевок в гостиницах (рост в 1,5 раза). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку – 55,1%. На Габалу пришлось 6,5%, Губу - 5,8%, Хачмаз - 4,9%, Гусар - 4,1%, Шабран - 3,8%, Ленкорань - 3,6%, Нафталан – 3,2%, Нахчыванскую автономную республику - 2,3%, Исмаиллы – 1,1%, Шемаху - 1%, Гах и Гянджу – по 0,8%, Шушу и Масаллы – по 0,7%, на другие города и районы - 5,6%.

При этом число ночевок граждан Азербайджана в гостиницах составило 1 млн 253 тыс. (спад на 8,7%), что составляет 47,3% от общего числа ночевок.

Согласно статданным, число ночевок иностранцев и лиц без гражданства в гостиницах увеличилось в 3,4 раза по сравнению с 2021 годом и составило 1 млн 394,1 тыс. (52,7% от общего количества ночевок).

Из общего числа иностранных туристов 16,5% составляли граждане Саудовской Аравии - 11,9%, РФ - 12,6%, ОАЭ – 10,5%, Турции - 8,6%, Индии - 5,2%, Кувейта и Израиля - 3,9%, США – 3,4%, Великобритании - 3%, Пакистана - 2,5%, Казахстана - 1,7%, Германии - 1,5%, Узбекистана и Катара по 1,3%, Грузии - 1,2%, Италии - 1,1%, Ирана – 0,9%, Омана - 0,8%, Китая – 0,7%, Нидерландов и Украины по 0,6%, других стран – 18,2%.

Вместе с тем, иностранцы и лица без гражданства провели 79,6% ночевок в Баку, в Габале - 7,2%, в Губе -4%, в Гусарах - 3,4%, в Нафталане - 2,6%, в Шабране - 0,7%, в Нахчыванской автономной республике – 0,6%, в других городах и регионах – 1,9%.

За 2022 год средний уровень загрузки отелей по республике составил 15,7% против 11,1% в 2021 году, в том числе по Шабрану – 80,1%, Нафталану – 37,6%, Губе – 27,8%, Бейлагану - 26,2%, Ленкорани - 24,1%, Баку - 23,8%, Агджабеди - 20%, Габале - 19,7%, Шуше - 16,7%, Сабирабаду - 16,2%.

Как сообщалось ранее, доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2021 году составили 209,2 млн манатов ($123 млн), что на 79,1% выше показателя 2020 года. При этом в 2021 году действовали определенные ограничения на деятельность гостиниц и учреждений гостиничного типа из-за COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГОСТИНИЦЫ, ДОХОДЫ


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