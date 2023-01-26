Казахстан ускорит работы по совместному проекту с Азербайджаном

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов потребовал ускорить проведение работ по совместному проекту с Азербайджаном - прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.
«Госфонду "Самрук-Қазына" поручено до 10 марта проработать финансирование проекта по прокладке волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Эту работу нужно форсировать. Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности надо взять эти вопросы на особый контроль», – сказал Смаилов, слова которого приводят казахстанские СМИ.
Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана «AzerTelecom» и «Казахтелеком» в начале января 2023 года заключили соглашение об условиях сотрудничества в рамках проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.
Проект Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря по маршруту «Азербайджан-Казахстан» является частью проекта «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way), предусматривающего создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.
Проект строительства волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря по маршруту «Азербайджан-Казахстан» операторы намерены реализовать к концу 2024 года.
Уже разработан высокоуровневый дизайн HLD (high-level design), утверждена детальная дорожная карта, а после завершения исследовательских работ последует непосредственное строительство «оптики» по дну Каспия. Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 километров, резервный канал протяженностью около 330 километров будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.
Р.Ахмедов
Посол Азербайджана в Сеуле вручил верительные грамоты президенту Южной Кореи
Глава Минфина Азербайджана обсудил вопросы сотрудничества с новым региональным директором IFC
В феврале в Праге пройдет заседание азербайджано-чешской МПК
В Азербайджане незначительный суточный прирост COVID-19
Гостиницы в Азербайджане в 2022г увеличили доходы в 1,7 раза
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
МИД РФ о миссии ЕС в Армению: если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире на Южном Кавказе, то согласовали бы с Азербайджаном условия ее работы
В ФРГ рассчитывают в ближайшие дни начать обучение украинских военных на Marder, а затем - на Leopard 2
ЛУКОЙЛ по итогам сейсмики на участке Тюлений на Каспии подготовил Северо-Тюленевскую структуру
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика и IFC подписали крупное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства.
Активы Yelo Bank выросли на 287 млн. манатов
При поддержке Kapital Bank стартовала выставка «Новый взгляд на культурное наследие»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают