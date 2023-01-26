Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 80.15 +0.02 Brent 86.12 -0.01

Транспорт и связь 26.01.2023 17:09

Казахстан ускорит работы по совместному проекту с Азербайджаном

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов потребовал ускорить проведение работ по совместному проекту с Азербайджаном - прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.

«Госфонду "Самрук-Қазына" поручено до 10 марта проработать финансирование проекта по прокладке волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Эту работу нужно форсировать. Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности надо взять эти вопросы на особый контроль», – сказал Смаилов, слова которого приводят казахстанские СМИ.

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана «AzerTelecom» и «Казахтелеком» в начале января 2023 года заключили соглашение об условиях сотрудничества в рамках проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.

Проект Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря по маршруту «Азербайджан-Казахстан» является частью проекта «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way), предусматривающего создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

Проект строительства волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря по маршруту «Азербайджан-Казахстан» операторы намерены реализовать к концу 2024 года.

Уже разработан высокоуровневый дизайн HLD (high-level design), утверждена детальная дорожная карта, а после завершения исследовательских работ последует непосредственное строительство «оптики» по дну Каспия. Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 километров, резервный канал протяженностью около 330 километров будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ИНТЕРНЕТ, КАБЕЛЬ


Похожие новости


Казахстан подвергся масштабной кибератаке Азербайджан и Казахстан вложат $40 млн в прокладку интернет кабеля через Каспий В столице Казахстана заработал интернет Казахстан с 2022г обяжет работающие в стране иностранные интернет-компании платить НДС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az