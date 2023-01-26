Казахстан ускорит работы по совместному проекту с Азербайджаном

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов потребовал ускорить проведение работ по совместному проекту с Азербайджаном - прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.

«Госфонду "Самрук-Қазына" поручено до 10 марта проработать финансирование проекта по прокладке волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Эту работу нужно форсировать. Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности надо взять эти вопросы на особый контроль», – сказал Смаилов, слова которого приводят казахстанские СМИ.

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана «AzerTelecom» и «Казахтелеком» в начале января 2023 года заключили соглашение об условиях сотрудничества в рамках проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.

Проект Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря по маршруту «Азербайджан-Казахстан» является частью проекта «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way), предусматривающего создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

Проект строительства волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря по маршруту «Азербайджан-Казахстан» операторы намерены реализовать к концу 2024 года.

Уже разработан высокоуровневый дизайн HLD (high-level design), утверждена детальная дорожная карта, а после завершения исследовательских работ последует непосредственное строительство «оптики» по дну Каспия. Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 километров, резервный канал протяженностью около 330 километров будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.

Р.Ахмедов