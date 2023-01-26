Азербайджан сократил в 2022г импорт пиломатериалов из РФ почти на четверть

Объем экспорта пиломатериалов (доска, брус, шпон, фанкряж) из РФ в 2022 году снизился на 20,8% и составил 23,328 млн куб. м, "Интерфаксу" в пресс-службе ФГБУ "Рослесинфорг".

Почти на четверть сократил закупки российских пиломатериалов Азербайджан - до 0,602 млн куб. м.

Более половины поставок пришлось на Китай, куда было направлено 13,087 млн куб. м, или на 7% ниже показателя 2021 года.

Вторым крупнейшим покупателем пиломатериалов из России в 2022 году стал Узбекистан, импортировавший из РФ 1,9 млн куб. м пиломатериалов, что соответствует уровню 2021 года. В Казахстан в прошлом году было отгружено 0,762 млн куб. м, что на 6,5% ниже уровня предыдущего года.

Всего РФ в 2022 году поставляла пиломатериалы в 89 стран.

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