Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 80.15 +0.02 Brent 86.12 -0.01

Бизнес и законодательство 26.01.2023 17:17

Азербайджан сократил в 2022г импорт пиломатериалов из РФ почти на четверть

Объем экспорта пиломатериалов (доска, брус, шпон, фанкряж) из РФ в 2022 году снизился на 20,8% и составил 23,328 млн куб. м, "Интерфаксу" в пресс-службе ФГБУ "Рослесинфорг".

Почти на четверть сократил закупки российских пиломатериалов Азербайджан - до 0,602 млн куб. м.

Более половины поставок пришлось на Китай, куда было направлено 13,087 млн куб. м, или на 7% ниже показателя 2021 года.

Вторым крупнейшим покупателем пиломатериалов из России в 2022 году стал Узбекистан, импортировавший из РФ 1,9 млн куб. м пиломатериалов, что соответствует уровню 2021 года. В Казахстан в прошлом году было отгружено 0,762 млн куб. м, что на 6,5% ниже уровня предыдущего года.

Всего РФ в 2022 году поставляла пиломатериалы в 89 стран.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ЭКСПОРТ, ГОД

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az