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Регион 26.01.2023 17:38

МИД РФ о миссии ЕС в Армению: если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире на Южном Кавказе, то согласовали бы с Азербайджаном условия ее работы

МИД РФ прокомментировал создание гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в приграничных районах Армении с Азербайджаном.

«23 января Совет ЕС принял решение об учреждении новой гражданской миссии Евросоюза в Армении сроком на два года. Конкретные параметры есовского присутствия будут определены в ближайшее время. Но уже очевидно, что оно будет более масштабным, нежели мониторинговый механизм ЕС, действовавший в Армении с октября по декабрь прошлого года», - отмечается в заявлении.

Ведомство подчеркивает, что принципиальная позиция России в отношении закрепления внерегионального фактора на Южном Кавказе изменений не претерпела. «Не видим никакой «добавленной стоимости» от пригляда есовских «экспертов» за событиями в районе армяно-азербайджанской границы. Если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире в Закавказье, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии», - говорится в заявлении.

По оценкам МИД, появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, «который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику», способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия.

«Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона», - отмечает ведомство.

«Как и прежде, считаем, что наиболее устойчивой и долговременной основой армяно-азербайджанской нормализации и в целом оздоровления ситуации в регионе является неукоснительное и последовательное осуществление трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г., в т.ч. о разблокировании всех транспортных и экономических связей, делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, согласовании параметров мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Российская Федерация готова этому всячески содействовать», - отмечает МИД РФ.

Р.Ахмедов

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Тэги: РФ, ЕС, АРМЕНИЯ


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