Лондон надеется поставить танки Challenger 2 Украине до конца марта - замглавы Минобороны

Британские власти рассчитывают осуществить поставки Украине танков Challenger 2 до конца марта, заявил в четверг в парламенте замглавы Минобороны Британии Алекс Чак.
"Наше намерение заключается в том, чтобы танки оказались там в конце марта", - приводят его слова британские СМИ.
Он добавил, что до этого момента украинские военные пройдут курс интенсивного обучения тому, как управлять этими танками и поддерживать их боеспособность.
На прошлой неделе стало известно, что Великобритания передаст Украине свой самый существенный пакет военной помощи, в который войдут 14 танков Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS-90.
Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, выпускался с 1994 по 2009 годы. Масса - 62,5 т, считается одним из наиболее тяжелых западных танков. В 2008 и 2014 года проводились модернизации танков, последняя из них предполагает продление службы Challenger 2 до 2035 года. Всего британская промышленность выпустила более 400 танков этой модели.
Между тем власти ФРГ приняли накануне решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. Берлин также даст союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину. Кроме того, президент США Джо Байден объявил в среду о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.
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