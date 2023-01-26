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Дальнее зарубежье 26.01.2023 19:12

Блинкен в ходе визита на Ближний Восток намерен призвать к снижению напряженности между израильтянами и палестинцами - Госдеп

Глава Госдепа США Энтони Блинкен 30-31 января посетит Израиль и Западный берег реки Иордан, где встретится с представителями местных властей и призовет к мерам по снижению напряженности в отношениях между израильтянами и палестинцами.

"Госсекретарь 30-31 января нанесет визит в Иерусалим и Рамаллу. (...) На встрече с израильскими и палестинскими лидерами он подчеркнет необходимость для сторон принять меры по снижению напряженности для того. чтобы положить конец череде насилия, в результате чего погибло слишком много людей", - говорится в заявлении Госдепа.

Отмечается, что в Израиле Блинкен, в частности, встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, главой МИД Эли Коэном и другими высокопоставленными израильскими чиновниками. На Западном берегу госсекретарь проведет встречу с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом и высокопоставленными палестинскими чиновниками.

Он также обсудит важность поддержания исторического статуса Храмовой горы в Иерусалиме, "как словом, так и делом". Кроме того, он заявит о необходимости решить конфликт на основании формулы "два государства для двух народов".

В Израиле, помимо обсуждения палестинского вопроса, госсекретарь заявит о поддержке Иерусалима в вопросе противостояния угрозам со стороны Ирана.

До этого, 29-30 января Блинкен посетит Каир, где встретится с президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси, министром иностранных дел Самехом Шукри и другими высокопоставленными египетскими чиновниками. Там глава Госдепа обсудит продвижение египетско-американского партнерства, а также проблемы установления мира и стабильности в регионе.

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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, ГОДСДЕП, ПРИЗЫВ


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