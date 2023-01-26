В Евросоюзе назвали юридически необоснованными санкции Ирана в отношении ЕС

В ЕС ответные санкции Ирана в отношении граждан и организаций Евросоюза считают нелегитимными, заявил Петер Стано, официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
"Ответные меры Ирана в отношении Европейского союза, его граждан политически мотивированы, и в этом нет ничего нового. Мы их осуждаем. С нашей стороны, мы ввели четыре пакета санкций, которые были приняты на прочной юридической основе с надежным обоснованием и касались нарушений прав человека. Под санкции попали те, кто нарушал эти права", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать санкции Ирана в отношении ЕС.
Он также отметил, что ЕС продолжает призывать иранские власти уважать основополагающие права собственного населения, включая свободу выражения мнения, а также "положить конец репрессиям, наблюдаемым в стране, разрешив проводить мирные манифестации".
Иран накануне объявил о введении санкций в отношении ряда частных лиц и организаций из ЕС и Великобритании в ответ на недавний аналогичный шаг Брюсселя и Лондона.
Европейские СМИ со ссылкой на МИД Ирана сообщали, что всего в иранский санкционный список включены 22 человека и три предприятия из ЕС, а также восемь человек и одно предприятие из Великобритании. Всем им вменяется в вину поддержка терроризма, подстрекательство к насилию в отношении иранского народа, вмешательство во внутренние дела Ирана и распространение дезинформации.
В соответствии с санкционным режимом, принятым властями Ирана, всем занесенным в список людям запрещен въезд на территорию страны, кроме того, изымается их собственность и активы в стране, а также блокируются их счета, которые могут находиться в иранских банках.
В минувший понедельник Совет ЕС объявил о принятии дополнительных ограничительных мер в связи с нарушениями прав человека в Иране.
"Сегодня совет решил добавить 18 физических и 19 юридических лиц в список субъектов, в отношении которых применяются ограничительные меры в контексте существующего режима санкций против Ирана в области прав человека", - говорилось в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.
В документе пояснялось, что это связано с ролью этих лиц "в широкомасштабном и непропорциональном применении силы против мирных демонстрантов" после смерти задержанной полицией нравов молодой иранки Махсы Амини.
В документе отмечалось, что среди добавленных в санкционный список лиц есть представители правительства и иранского парламента, политические и медийные деятели, а также высокопоставленные сотрудники иранских сил безопасности, в том числе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Новые санкции ЕС направлены также против государственных органов и частных компаний, предоставляющих услуги силам безопасности и участвующих в деятельности, которая "запрещает, ограничивает или наказывает за осуществление свободы выражения мнений".
В настоящее время ограничительные меры по Ирану распространяются на 164 физических и 31 юридическое лицо. Они заключаются в замораживании активов, запрете на поездки в ЕС и запрете на предоставление средств или экономических ресурсов перечисленным лицам.
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